Блинкен сообщил, что делегация США в Дохе контактирует с талибами

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Возглавляемая спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом американская делегация в Дохе продолжает контактировать с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и по вопросам эвакуации людей из Афганистана. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена в связи с вылетом чартерного рейса из Кабула с американцами и гражданами других стран на борту.

"Мы приветствуем действия талибов по содействию этому рейсу в рамках их обязательства позволять тем, кто имеет проездные документы и хочет уехать, сделать это. Наша команда в Дохе, а также спецпредставитель Залмай Халилзад в последние дни поддерживают регулярные контакты с официальными лицами из "Талибана", и мы подчеркиваем [на консультациях с ними], что подобные дополнительные шаги будут также положительно восприняты международным сообществом", - отметил шеф американской дипломатии.