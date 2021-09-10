Парламент Ливии утвердил закон о выборах президента путем прямого голосования

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Ливии приняла в четверг закон о президентских выборах. Как сообщил телеканал Al Arabiya, спустя несколько месяцев обсуждений и жаркой полемики депутатам удалось подвести законодательную базу под предстоящее в декабре голосование.

В законе прописаны полномочия и обязанности главы государства, который избирается путем прямого голосования. Так, в его компетенцию входят назначение или отстранение от должности премьер-министра, а также вице-президента. При этом отмечается, что все три политика должны быть выходцами из разных регионов Ливии.

Кроме того, первое лицо страны является главнокомандующим вооруженными силами, он может вводить чрезвычайное положение после одобрения со стороны Совета национальной безопасности, но при условии, что в течение 10 последующих дней этот вопрос передается парламенту на утверждение. Кроме того, президент уполномочен назначать и увольнять главу Службы общей разведки после утверждения законодательным органом. Одобренные депутатами законы также должны отправляться главе государства на подпись.

В законе о выборах прописаны правила выдвижения кандидатов на высший государственный пост. Баллотироваться имеет право ливиец без иного гражданства, мусульманин, не женатый на иностранке. Претенденты на президентское кресло должны представить диплом о высшем образовании, не иметь судимости, быть не моложе 40 лет и собрать 10 тыс. подписей потенциальных избирателей. Гражданин Ливии, разыскиваемый или уже приговоренный Международным уголовным судом к наказанию, не может выдвигать свою кандидатуру.

В первом чтении законопроект парламентарии приняли в августе. После этого он прошел ревизию в законодательном комитете и был вынесен в четверг на окончательное голосование.

В феврале этого года на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии были избраны премьер-министр и Президентский совет. Они приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи в марте. Их главными задачами являются объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов 24 декабря. Законодательная база для организации выборов депутатов до сих пор не проработана.