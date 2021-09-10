Полиция Испании по запросу США задержала экс-главу разведки Венесуэлы

ТАСС, 10 сентября. Национальная полиция Испании задержала в четверг в Мадриде бывшего главу военной разведки Венесуэлы (2004-2008) Уго Карвахаля, который находился в розыске с 2019 года. Об этом сообщается на странице полиции в Twitter.

"Сегодня вечером был задержан [Карвахаль], скрывающийся от правосудия и разыскиваемый для экстрадиции в США", - говорится в тексте. По данным полиции, Карвахаль находился под защитой доверенных лиц.

Карвахаль был задержан в апреле 2019 года в Испании по запросу США по обвинению в торговле наркотиками. В сентябре Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции венесуэльца, в результате чего его отпустили из-под стражи. Данное решение было обжаловано, и в ноябре суд согласился выдать экс-главу военной разведки Венесуэлы США. Позднее полиция Испании сообщила, что не может установить местонахождение Карвахаля. В марте 2020 года совет министров Испании одобрил выдачу Карвахаля США.

В 2008 году Минфин США внес Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.