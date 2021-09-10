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Мятеж военных в Гвинее

Военные в Гвинее заморозили счета некоторых госучреждений и экс-чиновников

Мятежники заявили, что принятое решение направлено на защиту интересов страны и вступает в силу с момента объявления

ТАСС, 10 сентября. Национальный комитет по сплочению и развитию (НКСР), сформированный военными, захватившими власть в Гвинее, временно запретил снимать средства с банковских счетов, принадлежащих бывшим членам госаппарата и некоторым государственным учреждениям. Об этом в четверг сообщил интернет-журнал Guineenews со ссылкой на выступление мятежников на государственном телевидении.

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В НКСР сообщили, что Центральный банк Гвинеи и другие банки несут ответственность за выполнение данного распоряжения. Мятежники заявили, что принятое решение направлено на защиту интересов страны и вступает в силу с момента объявления.

"Любой нарушитель будет привлечен к ответственности", - цитирует журнал заявление военных.

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ГвинеяМятеж военных в Гвинее
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