Военные в Гвинее заморозили счета некоторых госучреждений и экс-чиновников

ТАСС, 10 сентября. Национальный комитет по сплочению и развитию (НКСР), сформированный военными, захватившими власть в Гвинее, временно запретил снимать средства с банковских счетов, принадлежащих бывшим членам госаппарата и некоторым государственным учреждениям. Об этом в четверг сообщил интернет-журнал Guineenews со ссылкой на выступление мятежников на государственном телевидении.