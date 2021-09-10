Байден и Си Цзиньпин по телефону обсудили сферы общих интересов США и Китая

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил в четверг по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином сферы, в которых интересы двух стран не только совпадают, но и расходятся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам переговоров.

"Два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, где наши интересы совпадают, а также области, где наши интересы, ценности и взгляды расходятся. Они договорились открыто и прямолинейно обсуждать обе группы вопросов", - отметили в Белом доме.

Байден и Си Цзиньпин также обсудили ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт, говорится в сообщении.

"Президент Байден подчеркнул неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Два лидера обсудили ответственность обеих стран за то, чтобы конкуренция [между ними] не перерастала в конфликт", - отметили в Белом доме.

Байден в разговоре с Си Цзиньпином подчеркнул заинтересованность США в стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.