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Байден и Си Цзиньпин по телефону обсудили сферы общих интересов США и Китая

Лидеры также затронули ответственность Вашингтона и Пекина за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил в четверг по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином сферы, в которых интересы двух стран не только совпадают, но и расходятся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам переговоров.

"Два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, где наши интересы совпадают, а также области, где наши интересы, ценности и взгляды расходятся. Они договорились открыто и прямолинейно обсуждать обе группы вопросов", - отметили в Белом доме.

Байден и Си Цзиньпин также обсудили ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт, говорится в сообщении.

"Президент Байден подчеркнул неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Два лидера обсудили ответственность обеих стран за то, чтобы конкуренция [между ними] не перерастала в конфликт", - отметили в Белом доме.

Байден в разговоре с Си Цзиньпином подчеркнул заинтересованность США в стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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