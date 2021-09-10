Бывший глава МИД и Минобороны Таро Коно поборется за пост лидера правящей в Японии ЛДП

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Министр, ответственный за проведение в Японии вакцинации, Таро Коно, который в прошлом занимал посты главы МИД и министра обороны, примет участие в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет новым премьер-министром страны. Об этом Коно сообщил японским журналистам после заседания правительства в пятницу.

По данным агентства Kyodo, Таро Коно встретился в пятницу с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и уведомил его о том, что примет участие в предстоящих выборах. Ожидается, что в течение дня Коно даст пресс-конференцию, в ходе которой огласит основные тезисы своей предвыборной кампании.

Согласно опросам общественного мнения, Таро Коно является фаворитом предстоящей гонки. Так, по данным последнего опроса Киодо, 31,9% респондентов назвали Коно самым подходящим кандидатом на роль будущего премьера. Вторым в списке с 26,6% голосов идет бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба, а замыкает тройку бывший глава МИД Фумио Кисида. Ожидается, что конкуренцию им может также составить бывший министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити, которая ранее объявила об участии в выборах, ее поддерживает экс-премьер Синдзо Абэ.

Действующий премьер-министр Японии Суга ранее объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей партии. Срок его премьерских полномочий истекает в конце сентября, когда должны будут состояться выборы нового председателя партии. Свое решение Суга объяснил желанием в остаток премьерского срока сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, не отвлекаясь на предвыборную кампанию.

В октябре в Японии также должны пройти выборы в нижнюю палату парламента страны. По данным местных СМИ, на фоне снижения рейтинга правительства Суги в правящей ЛДП в последнее время нарастали опасения, что она может проиграть выборы, если на пост премьера не будет избран кто-то другой.