Байден и Си Цзиньпин в разговоре затронули вопросы пандемии, экономики и климата

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в телефонном разговоре затронули такие международные вопросы, как борьба с распространением коронавируса, экономика и климат. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

Он подчеркнул, что во время телефонного разговора, продлившегося полтора часа, главы государства были откровенными, но относились друг ко другу с уважением. Чиновник также добавил, что оба лидера "могут быть откровенными и честными друг с другом, не читая нотаций" при этом. Байден во время беседы заострил внимание на важности борьбы с изменением климата и принятия для этого конструктивных мер.

При этом, по данным агентства Bloomberg, глава Белого дома в разговоре подчеркнул "разочарование США в связи с тем, что Пекин до сих пор не проявлял серьезности в общении с американскими должностными лицами".