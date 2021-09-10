Yonhap: в Южной Корее разгорелся скандал вокруг кандидата в президенты от оппозиции

СЕУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Представители государственного антикоррупционного управления Республики Корея провели в пятницу обыск в офисе депутата парламента по делу, в котором может также быть замешан бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль, являющийся основным потенциальным кандидатом от оппозиции на предстоящих в марте следующего года президентских выборах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, следователи обыскали расположенный в сеульском парламентском комплексе офис Ким Уна, депутата от партии "Гражданская сила". Он является близким соратником Юн Сок Ёля, которого, в свою очередь, подозревают в использовании служебного положения для преследования ряда проправительственных политиков и журналистов с целью дискредитации представителей правящей Демократической партии "Тобуро" в преддверии прошлогодних парламентских выборов.

Скандал начал разгораться на прошлой неделе после публикации соответствующего материала изданием Newsverse. В проведенном им расследовании утверждается, что Юн Сок Ёль передал оппозиционерам через Ким Уна материалы, на основе которых они затем подали жалобы в отношении трех проправительственных политиков и нескольких журналистов.

Спустя год генпрокурор подал в отставку и присоединился к партии "Гражданская сила", став наиболее популярным кандидатом в президенты страны от оппозиции.

Юн Сок Ёль отверг обвинения в свой адрес, назвав их "политическим заговором" с целью не допустить его участия в выборах и подорвать позиции его партии.