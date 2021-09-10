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Посол Латвии заявил, что в ЕС нет общего понимания европейской перспективы Украины

Для вступления страны в ЕС необходимо согласие всех 27 членов союза, и некоторые участники не видят оснований для его расширения, отметил Юрис Пойканс

ТАСС, 10 сентября. Страны-члены Европейского союза пока не пришли к единому мнению о европейских перспективах Украины. Об этом в интервью газете "Европейская правда" заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.

Он отметил, что для вступления страны в ЕС необходимо согласие всех 27 членов союза, и некоторые участники не видят оснований для его расширения. Кроме того, те страны, которые не возражают против вступления в союз новых членов, хотят видеть в его составе страны, которые готовы стать частью ЕС, поскольку "никому не нужны новые проблемы".

Однако, по мнению дипломата, если на Украине продолжатся реформы и будет заметен некоторый прогресс, то страна сможет вновь поднять вопрос о своем членстве в ЕС в Брюсселе.

Теги
УкраинаЛатвия
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