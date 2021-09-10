Пакистан опроверг утверждения о помощи талибам в захвате Панджшера

ИСЛАМАБАД, 10 сентября. /ТАСС/. Пакистан в пятницу отверг утверждения о его причастности к захвату талибами (движение "Талибан", запрещенное в РФ) контроля над провинцией Панджшер в Афганистане. Об этом сообщило радио Пакистана со ссылкой на представителя МИД страны Асима Ифтихара.

По его словам, подобные утверждения, распространяемые отдельными СМИ, являются элементом "пропагандистской кампании", направленной против Пакистана, и "отчаянной попыткой" ввести в заблуждение международное сообщество.

Ифтихар подчеркнул, что ряд новостных сообщений, опубликованных на сайтах индийских СМИ, уже были опровергнуты.

Ранее индийская газета Pioneer сообщила о том, что самолеты ВВС Пакистана и подразделения спецназа этой страны оказали военную поддержку операции движения "Талибан" по захвату провинции Панджшер.