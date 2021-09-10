Пакистан призывает разморозить активы Афганистана и оказать ему гумпомощь

ИСЛАМАБАД, 10 сентября. /ТАСС/. Пакистан считает необходимым скорейшую разморозку активов Афганистана в западных банках и оказание гуманитарной помощи народу этой страны. Об этом заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Ближайшая задача - избежать гуманитарного кризиса в Афганистане. Первое, что необходимо сделать, - это освободить афганские активы. Разморозьте их и позвольте афганскому народу использовать свои деньги в собственных интересах", - цитирует в пятницу заявление Куреши телеканал Geo TV.

С тех пор как талибы взяли под свой контроль Кабул, международные финансовые институты приостановили всякую помощь Афганистану, а США заморозили иностранные резервы Афганистана, напомнил Куреши. К этому времени активы Государственного банка Афганистана составляли $9 млрд в иностранной валюте, более $7 млрд находились в банках США, которые были немедленно заморожены Вашингтоном.

"Это означает, что новое временное афганское правительство не может иметь доступа к этим активам, а США, вероятно, будут использовать такую ситуацию для давления на власти Афганистана", - сказал Куреши.

В четверг правительство Пакистана приняло решение осуществлять расчет при торговле с Афганистаном в пакистанских рупиях, поскольку Кабул сталкивается с нехваткой долларов. Это было вызвано заморозкой средств, выделенных Международным валютным фондом и Всемирным банком предыдущему правительству страны.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 7 сентября представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения. На этом фоне в Афганистане происходит стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы, финансовая активность в стране резко снизилась.