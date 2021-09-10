Зеленский признал, что Украина не получила от США прямого ответа о членстве в НАТО

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украина в ходе визита украинской делегации в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в ходе форума YES Brainstorming.

"Да, мы не получили прямой позиции [США] относительно вступления Украины в НАТО", - отметил глава государства. В то же время он уверен, что Киев может рассчитывать на американцев. "Мы можем положиться на США, потому что у нас сегодня отношения на другом уровне", - сказал Зеленский.

Он считает, что Украина нужна НАТО, и без Украины ЕС будет "немного ослабляться".

Украина готова к вступлению в НАТО, в том числе на уровне своей армии и специалистов, заявил Зеленский.