{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский допустил вероятность войны с Россией

Президент Украины считает, что это было бы "наибольшей ошибкой"
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой". Об этом он заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming.

На эту тему

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: "Считаю, может быть".

В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. "После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии", - отметил он.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Фаворит предвыборной гонки в Японии считает крайне важным заключение мирного договора с РФ
Таро Коно не стал уточнять, как именно он станет вести переговоры в случае победы на предстоящих выборах
Читать полностью