Зеленский допустил вероятность войны с Россией

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой". Об этом он заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: "Считаю, может быть".

В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. "После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии", - отметил он.