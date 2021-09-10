Фаворит предвыборной гонки в Японии считает крайне важным заключение мирного договора с РФ

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Министр, ответственный за проведение в Японии вакцинации, Таро Коно, который считается фаворитом предвыборной гонки за пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), в пятницу на пресс-конференции назвал крайне важной задачей заключение мирного договора с Россией.

"Я считаю крайне важной задачей решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией", - подчеркнул Коно. Между тем кандидат не стал уточнять, как именно он станет вести соответствующие переговоры в случае победы на предстоящих выборах.

Согласно опросам общественного мнения, Коно является фаворитом предстоящей гонки. Так, по данным последнего опроса агентства Киодо, 31,9% респондентов назвали Коно самым подходящим кандидатом на роль будущего премьера. Вторым в списке с 26,6% голосов идет бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба, а замыкает тройку бывший глава МИД Фумио Кисида. Ожидается, что конкуренцию им может также составить экс-министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити, которая ранее объявила об участии в выборах, ее поддерживает бывший премьер Синдзо Абэ.

Действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ранее объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей партии. Срок его премьерских полномочий истекает в конце сентября, когда должны будут состояться выборы нового председателя партии. Свое решение Суга объяснил желанием в остаток премьерского срока сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, не отвлекаясь на предвыборную кампанию.

В октябре в Японии также должны пройти выборы в нижнюю палату парламента страны. По данным местных СМИ, на фоне снижения рейтинга правительства Суги в правящей ЛДП в последнее время нарастали опасения, что она может проиграть выборы, если на пост премьера не будет избран кто-то другой.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.