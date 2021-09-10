Зеленский заявил, что хотел бы уважения после окончания президентского срока

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается покидать свою страну после окончания своего президентского срока и хотел бы остаться уважаемым человеком. Об этом он заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming.

"Это был вызов [стать президентом]. Люди поверили, значит, нельзя по-другому <...> Потому что ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали не сейчас, когда ты президент, а после", - отметил украинский лидер.

При этом он добавил, что не жалеет, что стал президентом, и заверил, что в дальнейшем планирует остаться жить на Украине.