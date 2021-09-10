Источник: президент и премьер-министр Ливана согласовали состав нового правительства

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун и назначенный премьер-министром Наджиб Микати согласовали состав нового правительства республики из 24 министров. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС источник в президентском дворце Баабда.

"Глава государства может утвердить состав кабинета министров уже сегодня [10 сентября] и подписать декрет, - сказал он. - Ожидается, что премьер Микати прибудет в дворец Баабда в ближайшие часы".

По сведениям источника, имена основных министров были известны уже на прошлой неделе: пост министра иностранных дел республики займет Абдалла Бу Хабиб (христианин-маронит), оборонное ведомство возглавит Морис Слим (православный), на пост министра финансов будет назначен Юсеф Халиль (мусульманин-шиит), а вероятным главой МВД называют отставного генерала Марвана Зейна из суннитской общины.

"Задержка с формированием кабинета была вызвана подбором кандидата на пост министра экономики, который будет играть ключевую роль в проведении реформ и процессе реконструкции, - сообщил источник. - Сейчас выбор остановлен на Амине Саляме, он, скорее всего, возглавит ведомство". По его словам, министром информации станет Джордж Калляс, бывший декан факультета журналистики ливанского государственного университета.

Ситуация в Ливане

Ливан остается без правительства с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета технократов по главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. Экс-премьер, суннитский политик Саад Харири на протяжении десяти месяцев так и не смог договориться с президентом о распределении министерских постов между мусульманами и христианами, в результате 15 июля он сложил с себя полномочия.

26 июля президент Аун назначил депутата из северного ливанского города Триполи Наджиба Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство. По итогам консультаций главы государства с парламентскими фракциями, которые проходили во дворце Баабда, кандидатура Микати получила поддержку 72 из 115 членов законодательного органа.

65-летний политик и бизнесмен Наджиб Микати дважды возглавлял правительства Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в 2011-2014 гг. в разгар кризиса в соседней Сирии.