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Смена власти в Афганистане
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"Талибан" отменил инаугурацию временного правительства Афганистана

Представитель талибов также опроверг распространенные ранее данные о том, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября
© EPA-EFE/STRINGER

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отменило церемонию инаугурации объявленного им ранее временного правительства страны. Об этом заявил в пятницу член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани.

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов - прим. ТАСС) объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", - написал представитель движения на своей странице в Twitter, не уточнив о возможности проведения церемонии в дальнейшем.

Помимо этого, он опроверг распространенные ранее данные о том, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.

Теги
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