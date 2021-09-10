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Смена власти в Афганистане
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ЕС пока не определился с формой своей дипмиссии в Афганистане

Условия для этого еще не сложились, отметили в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз пока не определился с формой своей дипмиссии в Афганистане, условия для ее создания еще не сложились. Об этом заявил в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя сообщения в СМИ о контактах Евросоюза с движением "Талибан" (запрещено в России) о создании европейской дипломатической миссии в Кабуле.

"Пока дискуссии продолжаются между странами ЕС [о том], в каких обстоятельствах, на каких условиях и в какой форме будет обеспечиваться дипломатическое присутствие в Афганистане. На данный момент условия для этого еще не сложились", - сказал он.

Теги
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