ЕС пока не определился с формой своей дипмиссии в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз пока не определился с формой своей дипмиссии в Афганистане, условия для ее создания еще не сложились. Об этом заявил в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя сообщения в СМИ о контактах Евросоюза с движением "Талибан" (запрещено в России) о создании европейской дипломатической миссии в Кабуле.

"Пока дискуссии продолжаются между странами ЕС [о том], в каких обстоятельствах, на каких условиях и в какой форме будет обеспечиваться дипломатическое присутствие в Афганистане. На данный момент условия для этого еще не сложились", - сказал он.