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Санкции в отношении России
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Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян

Рестрикции будут действовать до 15 марта 2022 года
Штаб-квартира Совета Европейского союза olrat/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Штаб-квартира Совета Европейского союза
© olrat/Shutterstock/FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС продлил в 15-й раз на полгода персональные санкции Евросоюза против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

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"Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года", - говорится в документе.

В этот санкционный список входят около 177 физических лиц России и Украины, включая представителей руководства РФ, Луганской и Донецкой народных республик, и 48 юридических лиц, в первую очередь имеющих отношение к органам власти и силовым структурам этих республик. Всем фигурантам перечня запрещены въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе сообщества. Европейский бизнес не имеет права контактировать с внесенными в черный список лицами.

Как ранее сообщил источник ТАСС, утверждение продления антироссийских рестрикций проходило в Совете ЕС автоматически по письменной процедуре без обсуждения по существу.

Теги
РоссияСанкции в отношении России
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