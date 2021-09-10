Талибы заявили, что выслали из Афганистана многих экстремистов

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Многие члены организации "Исламское движение Восточного Туркестана" (ИДВТ, запрещена в РФ) покинули Афганистан по требованию талибов. С таким утверждением в опубликованном в пятницу интервью китайскому изданию Global Times выступил официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

По его словам, которые приводит издание, "многие участники этой организации" покинули Афганистан, так как им было сказано о недопустимости использования территории Афганистана для подготовки нападений на другие страны. "Во-первых, мы не позволим любую подготовку [терактов] на нашей территории. Во-вторых, не позволим [вести] сбор средств в любой форме тем, кто намерен проводить какие-то операции за рубежом. В-третьих, мы не допустим создание в Афганистане каких-либо вербовочных центров. Это самые важные вещи", - сказал Мохаммад Сохаил Шахин.

В то же время он не дал прямого ответа на вопрос о том, будет ли "Талибан" экстрадировать членов ИДВТ в Китай, если Пекин направит такой запрос в будущем.

"Исламское движение Восточного Туркестана" выступает за создание независимого государства на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В ноябре 2020 года занимавший тогда пост госсекретаря Майкл Помпео исключил эту организацию из списка признаваемых властями США террористических организаций.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда войска. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Радикалы заявили о своей полной победе в Афганистане и сформировали временное правительство, в которое вошли только представители движения.