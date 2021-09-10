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Африканский союз приостановил членство Гвинеи

Членство приостановлено после случившегося в стране военного переворота
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 10 сентября. Африканский союз (АС) в пятницу приостановил членство Гвинеи в объединении после случившегося в этой стране военного переворота. Об этом сообщил Совет мира и безопасности АС.

"Совет <...> решил отстранить Гвинейскую Республику от всех видов деятельности и [членства во] всех руководящих органах АС", - говорится в сообщении совета в Twitter.

5 сентября полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании президента Альфы Конде, возглавлявшего страну с 2010 года. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час.

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