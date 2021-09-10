Украина усилила охрану границы с Белоруссией из-за учений "Запад-2021"

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украинские пограничники усилили охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Об этом заявил в пятницу депутат от президентской фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

"Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная", - приводит слова Ионушаса пресс-служба партии.

По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. "Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы", - добавил депутат.

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии. Всего в учениях будут участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.