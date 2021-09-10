Новый премьер Ливана надеется остановить экономический коллапс и вернуть доверие граждан

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати, возглавивший правительство национального спасения, заявил, что будет взаимодействовать со всеми политическими силами и зарубежными государствами по имя спасения страны. Выступая в пятницу перед журналистами во дворце Баабда, он подчеркнул, что постарается "вернуть доверие ливанцев к своему государству".

"Мы надеемся, что нам удастся остановить экономический коллапс Ливана, который происходит на наших глазах", - сказал он.

Премьер отверг возможность проведения досрочных парламентских выборов, на чем настаивает ряд оппозиционных партий. Он подчеркнул, что "голосование на выборах депутатов законодательного органа власти состоится в срок - в мае 2022 года".

Ранее президент Ливана Мишель Аун утвердил состав нового правительства из 24 министров, в которое вошли 12 христиан и 12 мусульман. Ключевую роль в проведении реформ и будущих переговорах с Международным валютным фондом предстоит сыграть министру экономики Амину Саляму, а готовить судебную реформу будет новый глава Минюста Генри Хури.

Микати подтвердил журналистам, что ни одна из политических сторон не обладает в его кабинете блокирующей третью голосов. Это заявление прозвучало после сообщений о том, что лидер Свободного патриотического движения (СПД) и зять президента Джебран Басиль потребовал предоставления своим сторонникам 12 министерских портфелей.

По словам премьера, "СПД проголосует в парламенте за вынесение вотума доверия новому правительству".

Ситуация в Ливане

Ливан оставался без правительства с 10 августа прошлого года после ухода в отставку кабинета технократов по главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. Экс-премьер, суннитский политик Саад Харири на протяжении десяти месяцев так и не смог договориться с президентом о распределении министерских постов между мусульманами и христианами, в результате 15 июля он сложил с себя полномочия.

26 июля президент Аун поручил депутату из северного ливанского города Триполи Наджибу Микати сформировать кабинет национального спасения. Этот 65-летний политик и бизнесмен уже дважды возглавлял правительства Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в 2011-2014 годах в разгар кризиса в соседней Сирии.