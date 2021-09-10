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В ДР Конго полиция задержала более 50 участников демонстрации против осадного положения

По данным портала ActuaLitte, молодые люди возвели баррикады в городе Бени

ПРЕТОРИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 56 демонстрантов задержаны в пятницу полицией в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) за нарушение режима осадного положения. Об этом сообщил конголезский новостной портал ActuaLitte.

По его данным, молодые люди пытались провести в городе Бени крупную акцию протеста против отсутствия условий для безопасного проживания и за отмену осадного положения. Они возвели баррикады в квартале Мулекера. Минувшей ночью в ряде районов города отмечались стычки между молодежью и полицией. Нынешней демонстрации предшествовал самосуд, когда жители одного из городских кварталов сожгли заживо человека, которого посчитали бандитом.

ActuaLitte отмечает, что, по мнению протестующих, введение осадного положения не улучшило ситуацию в области безопасности, они требуют его отмены.

В провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности из-за активизации боевиков и бандитов. Решением главы государства гражданская администрация в провинции заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури.

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Конго (ДРК)
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