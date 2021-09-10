В Камеруне четырех человек приговорили к смертной казни за убийство школьников

ПРЕТОРИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Военный трибунал в Камеруне приговорил к смертной казни четырех человек, признанных виновными в убийстве в октябре 2020 года семерых учеников в городе Кумба в англоязычном регионе страны. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Journal du Cameroun.

"У осужденных, которые не признали себя виновными, есть десять дней для обжалования приговора", - заявил председатель трибунала полковник Чинде Йенейо Джексон.

Слушания по этому делу проходили в течение последних девяти месяцев. Приговоренным наряду с убийством были предъявлены также обвинения в террористической деятельности, попытке мятежа, незаконном хранении оружия. Несколько человек, задержанных полицией в связи с событиями в Кумбе, были отпущены под залог.

Нападение в Кумбе было совершено 24 октября 2020 года группой сепаратистов. Они ворвались на территорию частной школы на трех мотоциклах и открыли стрельбу. Погибли ученики в возрасте от девяти до 12 лет, еще 13 детей и подростков были ранены.

Камерун переживает затяжной и острый межобщинный кризис. Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, однако пятая часть исторически использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.

С осени 2016 года в двух англоязычных провинциях Камеруна начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония". Согласно подсчетам гуманитарных организаций, в ходе происходящих с 2016 года столкновений в Камеруне погибли 3 тыс. человек, еще около 500 тыс. стали беженцами.