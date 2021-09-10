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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что оставляют за собой право ответить на угрозы Израиля

По словам официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде, Иран "обладает самой проверяемой ядерной программой в мире"

ТЕГЕРАН, 10 сентября. /ТАСС/. Иранская сторона оставляет за собой право ответить на исходящие от Израиля угрозы. Об этом написал в Twitter в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Находящийся вне закона израильский режим, сидящий на незаконном ядерном оружии и отказывающийся присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), снова угрожает члену ДНЯО Ирану, который обладает самой проверяемой ядерной программой в мире", - отметил он. По словам дипломата, "Тегеран оставляет за собой право ответить".

В четверг глава МИД Израиля Яир Лапид заявил на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что "израильское государство обладает правом защищать себя от атак и угроз иранского присутствия".

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