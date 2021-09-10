Талибы призвали сообщать о фактах вымогательства от имени движения

ТЕГЕРАН, 10 сентября. /ТАСС/. Члены захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) призвали афганцев сообщать в полицию, если кто-то требует от них что-то от имени движения или его подразделений. Об этом сообщил в пятницу один из представителей "Талибана" Мохаммад Наим в Twitter.

По его словам, силы безопасности арестовали человека, который воровал деньги людей от имени сил безопасности "Исламского эмирата [Афганистан]" (самоназвание режима талибов - прим. ТАСС) и передали его в правоохранительные органы.

Как сообщил в среду телеканал Ariana News, жители Кабула путают боевиков "Талибана", задействованных в обеспечении общественной безопасности, со злоумышленниками из-за отсутствия у талибов единой униформы. Между тем представитель движения Забихулла Муджахид, как отмечает телеканал, сказал, что за соблюдением порядка и безопасности в стране в настоящее время следят представители спецподразделений талибов, имеющие собственную униформу.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид во вторник вечером объявил состав нового временного правительства Афганистана.