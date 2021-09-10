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Палестино-израильский конфликт

Израильские полицейские нейтрализовали напавшего на них с ножом палестинца

Один из правоохранителей во время инцидента получил легкое огнестрельное ранение

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Израильские полицейские в пятницу нейтрализовали пытавшегося ударить их ножом палестинца у Львиных ворот Старого города Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Подозреваемый прибыл к Львиным воротам Старого города и попытался ударить ножом полицейских. Он был нейтрализован и арестован", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что один из полицейских во время инцидента "получил легкое огнестрельное ранение". О состоянии нападавшего не сообщается.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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