Израильские полицейские нейтрализовали напавшего на них с ножом палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Израильские полицейские в пятницу нейтрализовали пытавшегося ударить их ножом палестинца у Львиных ворот Старого города Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Подозреваемый прибыл к Львиным воротам Старого города и попытался ударить ножом полицейских. Он был нейтрализован и арестован", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что один из полицейских во время инцидента "получил легкое огнестрельное ранение". О состоянии нападавшего не сообщается.