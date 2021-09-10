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Смена власти в Афганистане

СМИ: боевики "Талибана" убили брата бывшего вице-президента Афганистана Салеха

По данным агентства Aamaj News, Рухоллу Азизи задержали в уезде Руха северной провинции Панджшер, а затем убили
© AP Photo/Mohammad Asif Khan

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) убили Рухоллу Азизи, брата бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Об этом сообщило в пятницу афганское агентство Aamaj News.

По информации его источников, Азизи был задержан радикалами минувшей ночью в уезде Руха северной провинции Панджшер, а затем убит. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал Салех.

В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей Афганистана к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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