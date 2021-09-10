Главы МИД Германии, Франции и Польши выступили за "избирательный диалог" с Россией

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Германия, Франция и Польша выступают за диалог с Россией в областях, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав МИД трех стран Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Збигнева Рау по итогам встречи по случаю 30-летия "Веймарского треугольника".

"Мы продолжаем призывать к избирательному диалогу и сотрудничеству [с Россией] в областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в документе.

При этом в нем выражается озабоченность "по поводу неуважения Россией международного порядка", а также утверждается, что "действия России продолжают подрывать евроатлантическую безопасность". Министры также выразили приверженность оказанию поддержки гражданскому обществу РФ и заявили о тревоге по поводу, по их мнению, ухудшения ситуации с правами человека в России.

Касательно урегулирования конфликта на Украине Маас, Ле Дриан и Рау констатировали отсутствие "альтернативы реализации Минских соглашений". Три страны готовы "и дальше поддерживать нормандский формат, а также переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы ОБСЕ". Кроме того, министры заявили о поддержке так называемой Крымской платформы. Одновременно они призвали предпринять дальнейшие усилия по реализации реформ на Украине.

Главы МИД Германии, Франции и Польши также выразили мнение, что НАТО играет "ключевую роль в коллективной обороне союзников в Евроатлантическом регионе", и выступили за укрепление сотрудничества между альянсом и ЕС.

"Веймарский треугольник" был создан 28-29 августа 1991 года. Изначально он задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.