Генсек ООН выразил надежду на продление мандата миссии в Афганистане

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что мандат миссии ООН в Афганистане будет продлен, что даст возможность привести его в соответствие с меняющимися условиями.

"Я считаю, что невозможно с учетом той непредсказуемости, которая есть сейчас, сформировать новый мандат миссии в Афганистане. Надеюсь, что консенсус будет достигнут по техническому продлению на короткий период, что даст время на то, чтобы лучше понять ситуацию в Афганистане, и какая роль должна быть у миссии", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По словам Гутерриша, новый мандат миссии ООН в Афганистане неизбежно претерпит ряд изменений.

"Продление действующего мандата даст нам время и возможность проработать детали нового. Он неизбежно будет отличаться от предыдущего, от действующего мандата", - сказал Гутерриш.