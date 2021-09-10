В Грузии создали движение за возвращение Саакашвили на родину

ТБИЛИСИ, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани создала "Общенародное движение", целью которого является возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом Чарквиани в пятницу сообщила на презентации своего движения.

"Основывается организация на общественных началах, которая называется "Общенародное движение". Мы должны мирно вернуть в страну того президента, который развил грузинское государство инвестициями, создал из разваленной, темной Грузии государство и поставил его на ноги", - сказала Чарквиани.

У организации уже есть свой офис в Тбилиси, куда может прийти любой желающий и записаться в ряды людей, которые встретят экс-президента на родине. Как отметила Чарквиани, ее организация будет существовать на пожертвования грузинских эмигрантов.

Саакашвили в понедельник заявил, что собирается вернуться на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября. Он добавил, что о своем маршруте и точной дате приезда сообщит позже публично.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. В настоящий момент Саакашвили проживает в Киеве и занимает должность председателя Исполнительного комитета совета реформ Украины.