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В США заявили, что по-прежнему считают проект "Северный поток - 2" плохой сделкой

В Госдепартаменте добавили, что Вашингтон будет противодействовать ему
Здание Госдепартамента EPA/MIKE THEILER
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Здание Госдепартамента
© EPA/MIKE THEILER

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод "Северный поток - 2" плохой сделкой и будут ему противодействовать. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, комментируя факт завершения строительства "Северного потока - 2".

"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", - утверждала она.

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