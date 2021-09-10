В США заявили, что по-прежнему считают проект "Северный поток - 2" плохой сделкой

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод "Северный поток - 2" плохой сделкой и будут ему противодействовать. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, комментируя факт завершения строительства "Северного потока - 2".

"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", - утверждала она.