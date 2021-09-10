Командующий Силами обороны Эстонии сообщил, что ожидает нападения РФ в ближайшие годы

ТАЛЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем выступил в пятницу с утверждением, что Россия может напасть на его страну в течение ближайших нескольких лет.

"Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть, - сказал он в эфире телеканала ETV. - Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет".

Согласно версии Херема, такое нападение может представлять собой "ограниченное по времени вторжение военных сил, которое <...> будет сопровождаться другими элементами гибридной войны".