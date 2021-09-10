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Смена власти в Афганистане
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Псаки заявила, что отправку афганцев в США приостановили из-за выявления больных корью

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что с соответствующей просьбой к властям обратились федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Операция по эвакуации жителей Афганистана в США приостановлена после того, как среди них были выявлены больные корью. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она рассказала, что с соответствующей просьбой к властям обратились федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) (входят в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США). "Операция союзников по отправке рейсов [с афганцами] в Соединенные Штаты была приостановлена по просьбе ЦКПЗ, а также в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью среди афганцев, которые недавно прибыли в Соединенные Штаты. Эти люди находятся на карантине", - отметила Псаки.

Теги
АфганистанСШАПсаки, ДженСмена власти в Афганистане
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