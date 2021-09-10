В Израиле заявили, что радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю, она перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в граничащем с сектором Газа израильском региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из палестинского анклава.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в региональном совете Эшколь", - говорится в заявлении военных. В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по Израилю в середине августа, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.