СМИ: силы сопротивления отбили у "Талибана" три района в провинции Панджшер

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), отбили у радикалов три района в указанном регионе. Об этом сообщила в пятницу в местная газета Afghanistan Times.

По информации ее источников, ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях Панджшера. Как уточняется, в результате ожесточенных боев силы ФНС "уничтожили десятки боевиков талибов".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид объявил, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд заявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей Афганистана к общенациональному восстанию. Как уточнил представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны. Позднее источник ТАСС в Панджшере сообщил, что интенсивные бои в регионе еще продолжаются, а большая часть жителей провинции из-за агрессивных действий талибов покинула свои дома и ушла высоко в горы.