США спустя 20 лет вспоминают жертв терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Серия мемориальных мероприятий пройдет в США в субботу в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. В них примет участие президент США Джо Байден. Традиционный день памяти приобретает в этом году политическое звучание, поскольку впервые за 20 лет в Афганистане у власти снова находится движение "Талибан" (запрещено в РФ), отказавшийся в 2001 году выдать Вашингтону ответственных за нападение боевиков "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка), что привело к началу войны.

Знаки скорби

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Траурные мероприятия пройдут сегодня во все трех точках. Крупнейшее из них состоится в Нью-Йорке. В 8.46 утра субботы (15.46 мск), когда 20 лет назад захваченный террористами самолет врезался в северную башню ВТЦ, будет объявлена первая минута молчания. В храмах начнут звонить колокола. Тогда же на мемориале жертвам терактов на месте уничтоженных небоскребов семьи погибших начнут зачитывать их имена. Церемония займет несколько часов и будет прерываться новыми минутами молчания - когда второй самолет врезался в южную башню, третий самолет врезался в Пентагон, рухнула южная башня, четвертый самолет упал у Шанксвилла в Пенсильвании, рухнула северная башня.

Вечером в южной части Манхэттена, недалека от того места, где были башни, в небо устремятся две колонны света. Для создания каждой используется 44 мощных прожектора. Колонны останутся в небе до утра воскресенья, их будет видно на расстоянии до 100 км.

Аналогичные церемонии - с минутами молчания в знаковые моменты атаки и зачитыванием имен погибших - пройдут у Пентагона и в Шанксвилле.

Выбор Байдена

Президент США Джо Байден намерен посетить все три траурных церемонии. Начнет он с Нью-Йорка, откуда отправится в Шанксвилл, а затем в Пентагон. Возможно, после подтверждения планов Байдена был введен жесткий режим для освещения траурной церемонии на мемориале в Нью-Йорке. Часть представителей иностранной прессы, в том числе российские журналисты, получили отказ в аккредитации на мероприятие, хотя анкета для ее получения была ранее разослана им Госдепартаментом.

Один из главных вопросов предстоящего дня - намерен ли американский президент обратиться к своему народу. В иных обстоятельствах такая речь могла бы стать политическим триумфом Байдена. Еще весной этого года, при объявлении о выводе войск из Афганистана, он привязал сроки осуществления этой задачи к 20-й годовщине терактов. Если бы в Кабуле сохранилось созданное США правительство, Байден мог бы объявить о победе. Однако Кабул захватили талибы. По словам главы миссии ООН в Афганистане Деборы Лайонс, они уже снова "приветствуют и укрывают" членов "Аль-Каиды". При выводе войск из Афганистана погибло много людей, в том числе, что имеет первостепенное значение для американцев, 13 военнослужащих США. Некоторые из родственников погибших уже подвергли резкой критике Байдена, обвинив его в гибели своих детей.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в беседе с журналистами в преддверии 11 сентября сообщила, что формат траурных мероприятий не предусматривает выступления президента. Тем не менее, добавила она, Байден намерен распространить видеообращение или перед траурной церемонией, или в течение дня. Президент может постараться смягчить негативное впечатление от своих действий в последние недели. Для него это особенно важно на фоне падающих рейтингов и роста недоверия со стороны сограждан - согласно опубликованному в пятницу телекомпанией Си-эн-эн социологическому опросу, отрицательно оценивают ситуацию в стране 69% американцев. В январе этого года, то есть до вступления Байдена на пост президента, этот показатель составлял 77%, а в марте - только 60%.

Другой важный вопрос предстоящей годовщины касается вопросов безопасности. Власти США не уточняли, какие дополнительные меры приняты в этой сфере, чтобы не допустить возможных попыток совершить теракт. Пока в Нью-Йорке обстановка спокойная, каких-либо оцеплений, перекрытий или повышенного присутствия полиции на улицах нет.

Трамп идет на бокс

О сохранении политической борьбы в день, который, казалось бы, должен объединить американцев в скорби по погибшим, свидетельствует программа бывших президентов США, занимавших пост главы государства с момента терактов 11 сентября. Однопартиец Байдена Барак Обама присоединится к нынешнему хозяину Белого дома в Нью-Йорке. Джордж Буш-младший, при котором произошли теракты, отправится в Шанксвилл. Наиболее неожиданный выбор сделал Дональд Трамп. Он объявил, что в субботу вечером выступит в качестве комментатора боксерского матча во Флориде между двумя бывшими чемпионами Эвандером Холифилдом и Витором Бельфором. Это, безусловно, вызов Байдену и отказ играть в этот день по предложенным им правилам. В условиях падающей популярности нового хозяина Белого дома и омрачающих предстоящий день событий в Афганистане ставка Трампа может сыграть.

Америка 20 лет спустя

Но, возможно, самый главный вопрос в этот день - какой себя видит Америка 20 лет спустя против теракта. Исполнительный вице-президент мемориального музея 11 сентября Клиффорд Шанин в беседе с журналистами накануне траурных церемоний заметил, что те теракты стали определяющими для развития США. Но что это теперь за страна - скорбит ли она вместе с Байденом или пытается выбить из врагов дух вместе с Трампом на боксерском ринге?

"Иногда я не очень понимаю, что происходит на мемориале. Многие приходят сюда скорбеть, отдать дань памяти погибшим. Но для других это уже туристическая достопримечательность, точка, которую надо посетить в Нью-Йорке вместе со статуей Свободы и Таймс-сквер, сфотографироваться здесь", - поделился с корр. ТАСС один из посетителей музея за несколько дней до 11 сентября.

Одна из миссий мемориального музея, отмечает Шанин, заключается как раз в том, чтобы новое поколение не забывало о событиях 20-летней давности. Вряд ли сейчас получится узнать, что помнили и думали о тех событиях погибшие при недавнем теракте в аэропорту Кабула американские военнослужащие, пятеро из которых родились в 2001 году, а остальные были лишь немногим старше.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.