Байден призвал американцев к единству в 20-ю годовщину серии терактов в США

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Единство делает американцев теми, кто они есть, им не следует забывать это. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в видеообращении, размещенном в пятницу в его "Твиттере" по случаю двадцатой годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

"Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие [после теракта] дни, единство - это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом", - отметил Байден.

"После 11 сентября 2001 года мы видели героизм повсюду - там, где его можно было ожидать, и там, где нельзя было ожидать. Мы также видели и нечто исключительное - подлинное чувство национального единства, единства и стойкости, способности восстанавливаться, столкнувшись со страданиями", - добавил хозяин Белого дома.

По его словам, американцы "показали всем, кто стремится причинить вред Америке, что их выследят и заставят поплатиться". "Но мы также стали свидетелями темных сил человеческой природы, страха и гнева, обиды и насилия в отношении американцев-мусульман, истинных и верных последователей мирной религии, - продолжал президент. - Мы увидели, как нарушается национальное единство. Мы узнали, что это единственное, что никогда не должно разрушаться. Единство - это то, что делает нас теми, кто мы есть, Америкой в ее лучшем проявлении".

По словам Байдена, для него это стало "главным уроком 11 сентября". "Единство - это наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же. Мы должны проявлять фундаментальное уважение и веру друг в друга", - указал глава государства. Он призвал американцев не оставлять надежды, "искать свет во тьме" и "вновь вести за собой не только примером своей силы, но и силой своего примера". "И я знаю, что мы это сможем", - заключил он.

1 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.