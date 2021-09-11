Премьера Гаити вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента

ГАВАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод направил в пятницу премьер-министру Гаити Ариэлю Анри повестку, вызвав его в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом со ссылкой на текст документа сообщило испанское агентство EFE.

По его данным, глава правительства республики должен явиться в инстанцию 14 сентября.

Как в свою очередь проинформировал местный новостной портал Gazette Haiti, "в повестке говорится, что <...> подтвержден факт телефонных разговоров в день убийства между премьер-министром и Жозефом-Феликсом Бадьё, одним из главных подозреваемых". Издание отмечает, что соответствующие сведения появились менее чем за сутки до подписания соглашения между властями и оппозицией об урегулировании политического кризиса в стране.

Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.