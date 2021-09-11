Столтенберг: оставить войска НАТО в Афганистане после вывода сил США было невозможно

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Союзники США по НАТО не смогли бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The New York Times, которое было опубликовано в пятницу на ее сайте.

По словам Столтенберга, президент США Джо Байден в апреле проводил с партнерами по НАТО консультации по вопросу вывода войск из Афганистана, и "все союзники согласились" с его решением. "Без Соединенных Штатов остальным союзникам было бы тяжело продолжать [военную кампанию]", указал Столтенберг.

"Это нереалистичный вариант", - признал генсек НАТО, отметив, что сохранение странами-членами воинских контингентов в Афганистане неизбежно привело бы к увеличению их военных расходов. По его словам, "европейским союзникам было бы крайне тяжело добиться от парламентов выделения дополнительных средств и увеличения воинского контингента в Афганистане в рамках кампании, инициированной ради защиты интересов США".

"Мы все понимали, что это тяжелое решение, что перед нами стоит сложный выбор - уйти, рискуя возвращением [к власти радикального движения] "Талибан" (запрещено в РФ), или остаться, что привело бы к новым боям и жертвам", - пояснил Столтенберг. По его словам, все страны НАТО осознавали неизбежность падения правительства в Кабуле и возвращения к власти талибов. На вопрос о том, спровоцировал ли вывод американских войск падение афганского правительства, генсек альянса заявил, что этому способствовал главным образом "развал политического и военного руководства" страны.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.