Байден прибыл в Нью-Йорк накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

По ее информации, борт американского лидера приземлился в аэропорту Ла-Гуардиа в 20:51 по местному времени (03:51 мск). Президент и первая леди отправились в район Манхэттен, где в субботу у мемориала жертвам терактов пройдет траурная церемония.

В пятницу вечером каких-либо мероприятий в графике американского лидера не значится. В субботу после завершения церемонии в Нью-Йорке Байден отправится в Шанксвилл (штат Пенсильвания) и в пригород столицы.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл. В результате терактов погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек.