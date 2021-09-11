ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в Газе в ответ на ракетный запуск

ТАСС, 11 сентября. Израильские истребители подвергли в ночь на субботу бомбардировке позиции радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на осуществленный в пятницу запуск ракеты в сторону Израиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице армейской пресс-службы в Twitter.

"В ответ на ракету, выпущенную вечером из Газы по Израилю, мы только что нанесли удары по пулеметной точке, складу и военному комплексу ХАМАС", - указывается в тексте.

В пятницу, согласно информации пресс-службы Армии обороны Израиля, сирены прозвучали в региональном совете Эшколь, граничащем с палестинским анклавом. Ракета была перехвачена с помощью системы ПВО "Железный купол".

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.