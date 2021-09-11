В Таиланде началось досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму РФ

БАНГКОК, 11 сентября. /ТАСС/. Досрочное выездное голосование на выборах депутатов Госдумы началось в субботу на таиландском острове Самуи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

"11 сентября на острове Самуи в отеле W Retreat Koh Samui проходит досрочное выездное голосование для российских граждан, находящихся на территории Таиланда", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что 12 сентября досрочное выездное голосование пройдет в городе Паттайя. 19 сентября голосование состоится в Бангкоке на территории российского посольства и в генеральном консульстве на острове Пхукет.

Как рассказал в беседе с российскими журналистами посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, на Самуи голосование организовано потому, что там проживает большое количество российских граждан. "Организация пунктов голосования у нас во многом отвечает запросам наших граждан, - отметил он. - [По этой теме] были вопросы, письма, обращения и просьбы".

О том, что на острове проживает большое количество россиян, выяснилось, когда посольство оформляло письма в иммиграционную полицию на продление виз в условиях пандемии коронавируса. "Готовились письма для находящихся не только на Самуи россиян, но и на соседнем острове Пханган, тогда их подготовили 400 или 500", - уточнил дипломат.

Правом на участие в выборах обладают все граждане России, находящиеся в настоящее время в Таиланде и достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок. При себе им необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.