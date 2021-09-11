Елизавета II выразила соболезнования американцам в годовщину терактов 11 сентября

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования жителям США и других стран, которых коснулись события 11 сентября 2001 года, в день 20-й годовщины трагедии. Послание Ее Величества, адресованное президенту США Джо Байдену, было распространенно в субботу утром пресс-службой Букингемского дворца.

"Вспоминая 20-ю годовщину ужасающих атак, осуществленных 11 сентября 2001 года, вместе с моей семьей и со всей страной я думаю и молюсь о жертвах и о выживших, о понесших утрату семьях, а также о тех, кто спасал людей, и о сотрудниках экстренных служб, - говорится в письме королевы. - Я хорошо помню, как в 2010 году посетила место, где находился Всемирный торговый центр. Тот визит напоминает мне, что отдавая дать памяти погибшим людям, которые исповедовали разные религии, имели разное происхождение и были гражданами разных стран, мы также должны воздать должное стойкости и решительности местных жителей, объединившихся, чтобы восстановить разрушенное".

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате терактов погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек.