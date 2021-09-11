Столтенберг заявил, что НАТО начала процесс исследования причин катастрофы в Афганистане

"Действительно, есть много сложных вопросов касательно наших усилий, которые мы должны себе честно задать. Мы должны сделать выводы из этого", - отметил генсек. "Внутри НАТО уже запущено всестороннее исследование. Пока еще рано судить о результатах, но, на мой взгляд, есть некоторые вещи, которые ясно вырисовываются", - заявил Столтенберг. "События последних недель были трагичными для афганцев и потрясли всех, кто их поддерживал", - считает он.

Одновременно генсек НАТО дал понять, что альянс не намерен полностью отказываться от военных операций. "Афганистан будет не последним кризисом, во время которого Северная Америка и Европа будут вынуждены действовать прибегая к помощи НАТО. Всегда будет существовать кто-то, кто захочет нам навредить, - это мы знаем по 11 сентября [2001 года] и наблюдали затем во время многих других террористических актов", - утверждал Столтенберг. По его мнению, "военные операции в принципе являются последним средством, но иногда они единственно разумный ответ".