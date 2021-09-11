Азербайджан, Турция и Пакистан проведут совместные учения спецназа в Баку

БАКУ, 11 сентября. /ТАСС/. Совместные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана впервые пройдут в Баку с 12 по 20 сентября, сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Основной целью учений "Три брата - 2021", в которых примут участие военные сил специального назначения трех стран, является совершенствование взаимодействия между подразделениями, а также подготовка к операциям в условиях мирного и военного времени", - говорится в сообщении ведомства.

Военные Азербайджана и Турции регулярно проводят совместные маневры. Так, в турецкой Конье с 7 сентября продолжаются летно-тактические учения TurAz ahini - 2021 ("Сокол ТурАз - 2021") ВВС двух стран. Кроме того, силы спецназа Азербайджана и Турции продолжают учения в приграничном с Арменией Лачинском районе республики. По сообщению Минобороны Азербайджана, в ходе маневров военные отрабатывают ведение разведки на местности со сложным рельефом, организацию засад, а также обнаружение и уничтожение диверсионных групп условного противника.