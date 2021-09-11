Массовая акция протеста медработников началась в Варшаве

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники польских медицинских учреждений в субботу вышли на массовую акцию протеста. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие с флагами и транспарантами собрались в полдень в центре Варшавы.

Медработники - врачи, медсестры, спасатели, лаборанты - добиваются улучшения условий труда, дополнительных отпусков, внесения изменений в закон о порядке определения минимальной базовой заработной платы и доведения ее размера до среднеевропейской.

"Система здравоохранения - не прислуга власти", "Достойная зарплата", " С нас хватит", "Без медиков нет лечения, сами койки не вылечат", - гласят тексты на транспарантах протестующих. Многие пришли на демонстрацию в рабочей форме.

Протестующие намерены прошествовать до зданий Минздрава, правительства и парламента. За демонстрацией наблюдают усиленные отряды полиции.

В последние дни представители профсоюзов встречались с членами правительства, обсуждая с ними сложившуюся ситуацию, однако ни к какому решению не пришли. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский после встречи с протестующими назвал их требования абсурдными.