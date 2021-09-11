Полиция усилила меры по обеспечению безопасности в Нью-Йорке утром 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Дополнительные наряды полиции размещены на улицах Нью-Йорка, сотрудники правоохранительных органов проверяют рюкзаки и контейнеры у входящих в метро пассажиров, сообщает корреспондент ТАСС.

У центральных станций метро в районе Таймс-сквер установлены предупредительные щиты, требующие предъявить для досмотра рюкзаки. Если пассажир откажется сделать это и попытается войти в метро, полицейские имеют право его арестовать. "Мы ожидаем, что сегодня в центре города соберутся сотни людей, - рассказал ТАСС один из стражей порядка. - Обстановка под контролем, полицейских очень много".

На Таймс-сквер на рекламных экранах транслируются фотографии погибших в теракте, а также снимки неба в рамках приуроченного к годовщине флэшмоба.

Меры безопасности также значительно усилены в районе мемориала, где пройдет основная траурная церемония, на юге Манхэттена. Дополнительные наряды полиции дежурят за несколько кварталов от него, часть тротуаров перекрыта ограждениями.

В целом обстановка на улицах города спокойная, людей в субботнее утро пока немного.

В пятницу глава министерства внутренних дел США Алехандро Майоркас сообщил, что властям неизвестно о конкретных планах по совершению терактов в годовщину событий 11 сентября, однако подчеркнул, что будут введены повышенные меры безопасности для предотвращения возможных происшествий.