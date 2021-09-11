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Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией "гибридной атакой"

Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией "гибридной атакой".

Теги
Меркель, АнгелаБелоруссия
Меркель заявила, что после запуска "Северного потока - 2" транзит может идти через Украину
По словам канцлера ФРГ, на это нацелено соглашение с США
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